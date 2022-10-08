Економіка

19:35 08.10.2022

Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними

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Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними

Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня-ІФУ), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Галущенко зазначив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Як повідомлялося, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

 

 

Теги: #тарифи #електроенергія

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