Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними

Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією (термін яких спливає 30 жовтня-ІФУ), що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Галущенко зазначив, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Як повідомлялося, побутові споживачі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.