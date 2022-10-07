Економіка

08:23 07.10.2022

Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

2 хв читати
Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

Рада ЄС ухвалила в четвер офіційну постанову щодо екстрених заходів стосовно зниження цін на енергоносії.

"Сьогодні ЄС зробив важливий крок щодо скорочення високих цін на енергоносії для громадян і підприємств, але точно не останній. Міністри енергетики ЄС сповнені рішучості працювати над подальшими заходами, які Європейська комісія планує запропонувати", - наводяться в опублікованому в Брюсселі комюніке слова міністра промисловості та торгівлі Чехії, що головує в Раді ЄС, Юзефа Сікели.

За його словами, "необхідно усунути докорінні причини нинішньої кризи, а також допомогти промисловості ЄС".

"Голова Чехії готове невпинно працювати над усіма можливими рішеннями", - запевнив Сікела.

Постанова ради запроваджує "загальні заходи щодо скорочення попиту на електроенергію, а також щодо збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектора між домашніми господарствами та малими і середніми підприємствами". Політична угода держав-членів ЄС щодо цих аспектів була досягнута міністрами енергетики ЄС на позачерговому засіданні профільної ради 30 вересня 2022 року, нагадують у Брюсселі.

Схвалена 6 жовтня постанова встановлює "добровільну загальну мету скорочення на 10% валового споживання електроенергії та зобов'язуючу мету скорочення на 5% споживання електроенергії в години пік".

Рада погодилася обмежити ринкові доходи на рівні 180 євро/МВтч для виробників електроенергії, включно з посередниками, які використовують так звані інфрамаржинальні, тобто з нижчими витратами технології для виробництва електроенергії, такі як відновлювані джерела енергії, атомна енергія та буре вугілля. Вони за останні місяці отримали значний фінансовий прибуток без збільшення своїх операційних витрат. Це пов'язано з роллю вугілля та газу як джерела, що визначають кінцеві ціни на електроенергію, пояснюється в комюніке Ради ЄС.

Постанова ради встановлює обов'язковий тимчасовий "солідарний внесок" із прибутку підприємств, які працюють у секторах видобутку сирої нафти, природного газу, вугілля та нафтопереробки. "Солідарний внесок" застосовуватиметься на додаток до звичайних податків і зборів, чинних у державах-членах. Країни ЄС використовуватимуть надходження від цього внеску "для надання фінансової підтримки домогосподарствам та підприємствам, а також для пом'якшення наслідків високих роздрібних цін на електроенергію".

Рада ЄС погодилася з пропозицією, що держави-члени можуть тимчасово зафіксувати прийнятну ціну на постачання електроенергії малим та середнім підприємствам для подальшої підтримки малого та середнього бізнесу у його протистоянні енергетичній кризі.

Постанова Ради ЄС набуде чинності після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

 

 

Теги: #тариф #єс #енергоносії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 06.10.2022
ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

ЄС забороняє своїм громадянам обіймати керівні посади в Роснефти, Транснефти, ОАК та низці інших російських компаній

19:13 06.10.2022
ЄС слідом за Великою Британією запровадив санкції проти російського Держзнаку

ЄС слідом за Великою Британією запровадив санкції проти російського Держзнаку

13:34 06.10.2022
ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти РФ

12:38 05.10.2022
Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

Восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт на 7 млрд євро - постпред Литви в ЄС

12:28 05.10.2022
Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

Голова Європарламенту: Жодні бутафорські референдуми ніколи не змінять того, що Донецьк, Херсон, Луганськ, Запоріжжя та Крим є і залишаться частиною України

21:40 03.10.2022
ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

ЄС має намір навчити до 15 тисяч українських солдатів найближчим часом

17:01 03.10.2022
ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

ЄС та Україна підписали меморандум щодо макрофіну на EUR5 млрд - Домбровскіс

12:08 03.10.2022
Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС

13:10 02.10.2022
Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

Глави 9 європейських держав закликали західні країни збільшити військову підтримку України

12:22 02.10.2022
Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

Керівники комітетів з європейських справ парламентів країн ЄС закликали посилити ізоляцію РФ - заява

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Державний енерготрейдер "ЕКУ" готовий до зупинки експорту електроенергії – голова компанії

Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд

Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24,4% р/р - НБУ

США надають екстрену допомогу в розмірі $55 млн для підготовки України до зими - Павер

ЗАЕС працювала і працюватиме в Україні – "Енергоатом" про створення "Ростатомом" АТ з експлуатації станції

ОСТАННЄ

"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі

Рада запровадила в Україні е-резиденство

Бюджетний комітет рекомендував ухвалити проєкт держбюджету-2023 у 1-му читанні

НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику

Державний енерготрейдер "ЕКУ" готовий до зупинки експорту електроенергії – голова компанії

Рада затвердила на час війни спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку, НБУ її підтримав

ЄК: Значущі для енергобезпеки третіх країн проєкти можуть бути тимчасово звільнені від стелі цін для нафти РФ

Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд

Глава Мінфіну заявив про "обережні приводи для оптимізму" щодо відшкодування ПДВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА