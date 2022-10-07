Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

Рада ЄС ухвалила в четвер офіційну постанову щодо екстрених заходів стосовно зниження цін на енергоносії.

"Сьогодні ЄС зробив важливий крок щодо скорочення високих цін на енергоносії для громадян і підприємств, але точно не останній. Міністри енергетики ЄС сповнені рішучості працювати над подальшими заходами, які Європейська комісія планує запропонувати", - наводяться в опублікованому в Брюсселі комюніке слова міністра промисловості та торгівлі Чехії, що головує в Раді ЄС, Юзефа Сікели.

За його словами, "необхідно усунути докорінні причини нинішньої кризи, а також допомогти промисловості ЄС".

"Голова Чехії готове невпинно працювати над усіма можливими рішеннями", - запевнив Сікела.

Постанова ради запроваджує "загальні заходи щодо скорочення попиту на електроенергію, а також щодо збору та перерозподілу надлишкових доходів енергетичного сектора між домашніми господарствами та малими і середніми підприємствами". Політична угода держав-членів ЄС щодо цих аспектів була досягнута міністрами енергетики ЄС на позачерговому засіданні профільної ради 30 вересня 2022 року, нагадують у Брюсселі.

Схвалена 6 жовтня постанова встановлює "добровільну загальну мету скорочення на 10% валового споживання електроенергії та зобов'язуючу мету скорочення на 5% споживання електроенергії в години пік".

Рада погодилася обмежити ринкові доходи на рівні 180 євро/МВтч для виробників електроенергії, включно з посередниками, які використовують так звані інфрамаржинальні, тобто з нижчими витратами технології для виробництва електроенергії, такі як відновлювані джерела енергії, атомна енергія та буре вугілля. Вони за останні місяці отримали значний фінансовий прибуток без збільшення своїх операційних витрат. Це пов'язано з роллю вугілля та газу як джерела, що визначають кінцеві ціни на електроенергію, пояснюється в комюніке Ради ЄС.

Постанова ради встановлює обов'язковий тимчасовий "солідарний внесок" із прибутку підприємств, які працюють у секторах видобутку сирої нафти, природного газу, вугілля та нафтопереробки. "Солідарний внесок" застосовуватиметься на додаток до звичайних податків і зборів, чинних у державах-членах. Країни ЄС використовуватимуть надходження від цього внеску "для надання фінансової підтримки домогосподарствам та підприємствам, а також для пом'якшення наслідків високих роздрібних цін на електроенергію".

Рада ЄС погодилася з пропозицією, що держави-члени можуть тимчасово зафіксувати прийнятну ціну на постачання електроенергії малим та середнім підприємствам для подальшої підтримки малого та середнього бізнесу у його протистоянні енергетичній кризі.

Постанова Ради ЄС набуде чинності після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу.