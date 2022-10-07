Економіка

07:34 07.10.2022

Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі

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Україна та Північна Македонія розширили зону вільної торгівлі

Україна та Північна Македонія домовилися про розширення зони вільної торгівлі, що відкриє Україні, зокрема, доступ на македонський ринок продукції тваринного походження і готової продукції та посилить позиції українських виробників у європейських і світових ланцюгах доданої вартості, повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в четвер.

"Оновлена угода з Північною Македонією - це черговий крок до більшої інтеграції українських виробників у європейські та трансрегіональні ланцюги доданої вартості та переходу України до експорто орієнтованої економіки з високою доданою вартістю", – зазначив Тарас Качка, який очолював українську переговорну групу під час підготовки документа.

Він наголосив, що тепер ринок Північної Македонії відкритий для більшої кількості груп української агропродукції.

Як повідомляється на сайті Мінекономіки, доступ на ринок Північної Македонії  буде відкрито для м’яса великої рогатої худоби і свинини, м’яса курей та субпродуктів свіжих, охолоджених та морожених, молока, вершків та масла вершкового, ячменю, кукурудзи, олії, цукру, кондитерських виробів, варення, джемів. Також ринок відкрито для води мінеральної, оцту, горіхів волоських, круп із зерна зернових культур, екстрактів солодових, готових продуктів на основі есенцій та концентратів кави, морозива, харчових сумішей або продуктів з тваринних чи рослинних жирів, консервованих продуктів з м’яса та ін.

Качка додав, що, крім того, українські виробники промислової продукції зможуть використовувати компоненти, вироблені в Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

"Важливим є також те, що через Регіональну  конвенцію про Пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед) ринки України та Македонії інтегруються з ринками ЄС та інших країн", – додав Качка.

Мінекономіки нагадало, що угоду про вільну торгівлю між Північною Македонією та Україною було підписано у 2001 році.

2021 року український експорт товарів до Північної Македонії становив $120,1 млн, імпорт – $22,2 млн. За 9 місяців 2022 року експорт становить $63,7 млн, імпорт – $21,7 млн.

Теги: #україна #торгівля #розширення #македонія

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