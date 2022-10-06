Економіка

08:19 06.10.2022

План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

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План Байдена зі списання кредитів студентів коштуватиме бюджету США $379 млрд у наступні 30 років

Ініціатива президента США Джо Байдена, спрямована на зниження боргового навантаження на американців, які брали кредити на освіту, коштуватиме бюджету країни в середньому $30 млрд на рік у наступне десятиліття, згідно з підрахунками міністерства освіти країни.

У наступні 30 років вартість цього плану коштуватиме Штатам $379 млрд у поточних цінах, йдеться в повідомленні відомства.

Раніше Бюджетне управління Конгресу США (CBO) оцінювало, що списання студентських кредитів коштуватиме країні приблизно $400 млрд у наступні 30 років, а розмір непогашених кредитів на освіту збільшиться на $20 млрд цього року.

Байден оголосив про програму списання освітніх кредитів на суму від $10 тис. до $20 тис. наприкінці серпня. Під умови програми підпадають американці, які заробляють менше ніж $125 тис. на рік, а також сімейні пари, сукупний дохід яких не перевищує $250 тис. на рік.

Влада США очікує, що у програмі списання студентського боргу візьмуть участь близько 75% осіб, або понад 40 млн осіб.

Сукупний розмір непогашених кредитів на освіту США оцінюється в $1,7 трлн. Дискусії про необхідність федеральних заходів щодо скорочення боргового навантаження на колишніх студентів ведуться вже тривалий час, оскільки багато американців скаржаться на неможливість розплатитися зі студентським боргом навіть через десятиліття і за відносно високої зарплати.

Дефіцит бюджету США у поточному фінансовому році становитиме $1,03 трлн, згідно з серпневою оцінкою Білого дому. Порівняно із попереднім фінроком негативне сальдо скоротиться приблизно на $1,7 трлн, проте все ще буде вищим, ніж у допандемійному 2019 році, коли дефіцит становив $984 млрд.

 

 

Теги: #бюджет #сша #студенти #кредити

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