МЗС активізує роботу за системою NAZOVNI для підтримки вітчизняного бізнесу - Кулеба

Міністерство закордонних справ України активізує роботу за системою NAZOVNI для підтримки вітчизняного бізнесу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулого року на конференції послів ми представили президентові унікальний продукт - цифрову систему NAZOVNI. Це електронний кабінет експортера, який безпосередньо пов'язаний з усіма українськими дипломатичними місіями в усьому світі. Чесно скажу, що ми з лютого до червня не займалися цим проєктом через об'єктивні обставини, але потім я сказав, що війна війною, але допомога українському бізнесу - це також допомога Україні виграти війну, тому що економіка має жити", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що жодна країна не виграла війну з мертвою економікою.

"Ми різко додали обертів щодо NAZOVNI, підключили до неї абсолютно всі посольства та консульства. Це принцип єдиного вікна: експортер зайшов, створив собі кабінет, зазначив, що він продає в країни, які його цікавлять, у посольстві відповідної країни це відразу побачили, відпрацювали запит, повернулися до експортера і сказали: "Ви можете продати стільки цього сюди, ось партнер, ось контакт, от як працює місцеве законодавство", - розповів він.

Кулеба додав, що раз на два-три тижні він отримує добірку реакцій, які залишає бізнес на роботу NAZOVNI.

"Ми це робимо, щоб чути зауваження і покращуватися, усувати баги в системі. Базовий наш клієнт - це малий і середній бізнес, ми їм допомагаємо виходити на зовнішні ринки та заробляти валюту. Й коли вони пишуть добрі слова, що вони вражені, що все працює і держава реально допомагає, це мотивує нас працювати ще більше", - пояснив він.

Глава МЗС України звернув увагу на те, що наразі різко зросла кількість заявок у системі, і видно, що бізнес відчув реальну допомогу дипломатів. За його словами, станом на 25 вересня в системі NAZOVNI зареєстровано вже 662 компанії. Переважно це виробники аграрної продукції, продовольства, косметики, текстилю, деревини та виробів з дерева, важкої промисловості, ІТ, постачальники будівельних послуг, додав Кулеба.

"Загалом за цей рік ми отримали 1340 заявок. І вже кількадесят конкретних успішних проєктів, коли ми створили нові можливості для українських компаній на іноземних ринках. Розповідатимемо про ці кейси детальніше, щоб залучати ще більше компаній у NAZOVNI", - запевнив глава МЗС України.