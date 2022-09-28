В Україну надійшло від ЄС €500 млн бюджетної підтримки для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України - Варгеї

Європейський комісар із переговорів про розширення та європейську політику сусідства Олівер Варгеї заявляє, що в Україну надійшло від Євросоюзу 500 млн євро бюджетної підтримки для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України.

"Я був радий оголосити на зустрічі, що вже сьогодні на казначейські рахунки України мали надійти 500 млн євро допомоги від Європейського Союзу. Пані віцепрем'єр підтвердила, що ці кошти надійшли", - сказав він на пресконференції в Києві в середу за результатами зустрічі з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Зокрема, йдеться про бюджетну підтримку України на суму 500 млн євро для зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки України через підтримку постраждалого населення та сільськогосподарського виробництва.

Як повідомлялося раніше, кошти буде спрямовано на посилення можливостей уряду щодо задоволення потреб населення, які не покриваються гуманітарною допомогою та механізмом цивільного захисту.

Також, за словами єврокомісара, сторони обговорили питання, як можна прискорити надання Україні 100 млн євро на реконструкцію шкіл, які оголосив президент Єврокомісії у зверненні до Європарламенту.