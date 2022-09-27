В Україні від початку року зафіксовано сім спалахів АЧС

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів від початку 2022 року зареєструвала в Україні сім спалахів африканської чуми свиней (АЧС), з яких три випадки сталися в Сумській області, та по одному у Київській, Чернігівській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Як повідомляється на сайті відомства у вівторок, джерелом для трьох спалахів захворювання стали домашні свині, двох – дикі свині та ще двох – інфіковані АЧС об'єкти.

За даними відомства, у всіх випадках після підтвердження діагнозу АЧС Служба проводила заходи відповідно до чинної інструкції з профілактики та боротьби з АЧС, що наказує введення карантинних обмежень, вилучення та знищення всіх сприйнятливих тварин із зони захворювання, контроль за переміщенням вантажів із неблагополучних. карантинних постів, дезінфекцію та дератизацію, моніторинг стану дикої фауни та домашніх свиней.

Держпродспоживслужба нагадала, що власники свиней і ветеринарні фахівці зобов'язані передавати їй інформацію про випадки захворювання на АЧС до територіальних органів служби.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней, вперше зафіксоване у 1903 році у Південній Африці. АЧС не піддається лікуванню та вакцинопрофілактиці, зупинити поширення вірусу можна лише карантинними заходами. АЧС безпечний для людини, але тягне за собою економічні збитки, оскільки всі тварини в осередку зараження мають бути знищені.