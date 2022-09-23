Держмитниця та ДПС за тиждень запобігли нелегальному експорту зерна для понад 50 компаній

Співробітники Державної митної служби України (ДМС) спільно з представниками Державної податкової служби (ДПС) та правоохоронних органів за минулий тиждень запобігли експортним угодам із зерновими вантажами без супровідних документів більше ніж для 50 фіктивних компаній.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, шахраї скуповували в українських фермерів зерно без документів за готівку, після чого намагалися експортувати його за кордон через фіктивні юрособи, ухиляючись від повернення валютної виручки та сплати податків до бюджету країни.

"Цього тижня митниця спільно з податковою службою та правоохоронцями запобігли експорту "чорного" зерна більше ніж 50 фіктивних компаній. Вітаю зусилля державників та правоохоронців, що врешті підійшли до упередження схеми, відомої ще з минулих мирних часів. Зараз важливо виявити та припинити діяльність всіх без виключення організованих злочинних угруповань, що крадуть гроші у армії, вивозячи з країни зерно", - наголосив Гетманцев.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, напередодні Офіс генерального прокурора провів міжвідомчу нараду, присвячену питанням боротьби зі схемами нелегального експорту зернових вантажів без документів через фіктивні юрособи.