Економіка

18:42 21.09.2022

Байден оголосить про виділення майже $3 млрд для вирішення проблеми продовольчої безпеки у світі - ЗМІ

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Байден оголосить про виділення майже $3 млрд для вирішення проблеми продовольчої безпеки у світі - ЗМІ

Президент США Джо Байден пізніше у середу оголосить, що Вашингтон для врегулювання проблеми продовольчої безпеки у світі виділить $2,9 млрд, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

Очікується, що відповідну заяву американський лідер зробить пізніше у середу під час виступу на Генасамблеї ООН.

Згідно з американськими ЗМІ, США, зокрема, спрямують близько $2 млрд на гуманітарну допомогу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для фінансування програм із надання допомоги з продовольством країнам, які найбільше постраждали від пандемії та через порушення ланцюгів постачання через вторгнення РФ до України.

Крім того, ще понад $200 млн буде направлено через міністерство сільського господарства США на програми, пов'язані зі шкільним харчуванням дітей в Африці та країнах східної Азії, ще майже $200 млн буде використано для проєктів з просування сільгосппроектів, націлених на те, щоб не нашкодити клімату.

"Нове оголошення про $2,9 млрд врятує велику кількість людей за рахунок екстрених заходів та інвестування в середньострокову та довгострокову допомогу в галузі продовольчої безпеки, щоб захистити найслабші групи населення у світі від ескалації кризи в галузі продовольчої безпеки", - наводять американські ЗМІ витримки із заяви Білого дому.

Теги: #байден #продовольство

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