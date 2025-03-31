Інтерфакс-Україна

Події

13:30 31.03.2025

УЧХ передав херсонцям  у березні понад 43 тис продуктових наборів

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УЧХ передав херсонцям  у березні понад 43 тис продуктових наборів
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) передали понад 43 тис продуктових наборів мешканцям Херсону у березні.

"43 308 продуктових наборів видали херсонцям у березні волонтери Українського Червоного Хреста. Цю допомогу літнім людям та особам з інвалідністю надали завдяки співпраці з Всесвітньою Продовольчою Програмою", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Кожен набір містить необхідні продукти тривалого зберігання. Для багатьох це вагома підтримка, що дозволяє заощадити кошти на інші важливі потреби.

Попри виклики та постійні загрози, волонтери Українського Червоного Хреста щодня працюють, аби допомога вчасно надходила до тих, хто потребує її найбільше. Вони не лише роздають продуктові набори, але й дарують людям віру в те, що вони не залишені наодинці зі своїми труднощами.

 

 

 

Теги: #продовольство #херсон #тчху #учх

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