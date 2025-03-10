УЧХ протягом лютого видав у Херсоні понад 21 тис. продуктових наборів

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Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні протягом лютого видали людям вразливих верств населення понад 21 тис. продуктових наборів.

“Понад 21 600 продуктових наборів видали волонтери Українського Червоного Хреста у Херсоні протягом лютого 2025 року. Гуманітарна допомога надається Всесвітньою Продовольчою Програмою (ВПП) і спрямована на підтримку літніх людей віком від 60 років та осіб з інвалідністю, які залишаються у місті попри постійні загрози та активні бойові дії”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Продуктові набори містять продукти довготривалого зберігання та допомагають забезпечити значну частину місячного раціону. Але для херсонців кожна видача продуктів – це не лише про їжу, а й про відчуття турботи та впевненості в завтрашньому дні.

Волонтери щодня приймають, розподіляють, доставляють і видають набори літнім містянам та особам з інвалідністю, ризикуючи власним життям через постійні обстріли армії Росії.