Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2022 року прискорилося до 1,1% з 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

У серпні минулого року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому в річному вимірі за підсумками серпня цього року інфляція зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% - за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця підскочила ще сильніше – до 2,1% з 1,2% у липні, 1,6% у червні та 1,4% у травні.

Від початку цього року за вісім місяців інфляція в Україні становила 19,5%, уточнив Держстат.

Аналітики передбачали можливість прискорення інфляції у серпні через девальвацію офіційного курсу гривні з 21 липня на 25%, проте Нацбанк оцінював її за підсумками серпня скромніше – у 23%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозує прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.