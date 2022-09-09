Економіка

15:22 09.09.2022

Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% – Держстат

1 хв читати
Інфляція в Україні в серпні зросла до 1,1%, у річному вимірі - до 23,8% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2022 року прискорилося до 1,1% з 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

У серпні минулого року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому в річному вимірі за підсумками серпня цього року інфляція зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% - за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця підскочила ще сильніше – до 2,1% з 1,2% у липні, 1,6% у червні та 1,4% у травні.

Від початку цього року за вісім місяців інфляція в Україні становила 19,5%, уточнив Держстат.

Аналітики передбачали можливість прискорення інфляції у серпні через девальвацію офіційного курсу гривні з 21 липня на 25%, проте Нацбанк оцінював її за підсумками серпня скромніше – у 23%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозує прискорення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.

Теги: #інфляція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 08.09.2022
НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

16:01 10.08.2022
Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат

Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат

07:02 22.07.2022
Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п.

Девальвація гривні додасть цього року інфляції 2-3 п.п.

14:21 21.07.2022
Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

11:01 08.06.2022
СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% до кінця 2022 р.

19:18 30.05.2022
НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

НБУ очікує інфляцію у травні на рівні 17%

16:28 10.05.2022
Інфляція в Україні у квітні 3,1%, у річному вимірі зросла до 16,4% - Держстат

Інфляція в Україні у квітні 3,1%, у річному вимірі зросла до 16,4% - Держстат

08:07 03.05.2022
НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками квітня до 15,9%

НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками квітня до 15,9%

20:03 26.04.2022
Ціни на енергоресурси у 2022 р. зростуть на 50%, продукти харчування подорожчають на 23% - СБ

Ціни на енергоресурси у 2022 р. зростуть на 50%, продукти харчування подорожчають на 23% - СБ

14:40 14.04.2022
Інфляція в Україні за підсумками 2022 року може перевищити 20%, але буде контрольованою

Інфляція в Україні за підсумками 2022 року може перевищити 20%, але буде контрольованою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фонд держмайна України хоче перетворитися на Суверенний фонд - новий голова

Спад ВВП України у серпні уповільнився до 35%, за рік очікується 33,2%

НБУ оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня до 23%

Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні – НБУ

АМКУ порушив справу проти ДП "Прозорро.Продажі"

ОСТАННЄ

У Миколаївській області відновлено 1,6 тис. об'єктів інфраструктури – заступник керівника ОП Тимошенко

Фонд держмайна України хоче перетворитися на Суверенний фонд - новий голова

Спад ВВП України у серпні уповільнився до 35%, за рік очікується 33,2%

Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

"Метінвест" направив 30 млн грн на енергоефективні проекти ПівнГЗК

Альфа-Банк (Україна) запустив можливість купівлі військових ОВДП в інвалюті онлайн

Прогнози для економіки Китаю, ф'ючерси на платину та паладій - огляд китайських ЗМІ

"Експерт-Рейтинг" підтвердив рейтинг фінстійкості СК "Перша" на рівні "uaAA"

Group DF вважає безпідставними обвинувачення БЕБ в ухиленні від сплати податків, відстоюватиме свою позицію

Агросектору України на осінньо-зимовий сезон знадобиться 860 млн куб. м природного газу - УКАБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА