Економіка

20:38 07.09.2022

Близько 400 тисяч українців, які залишили свою країну через війну, легально працевлаштувалися у Польщі

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Близько 400 тисяч українців, які залишили свою країну через війну, легально працевлаштувалися у Польщі

Близько 400 тисяч українців, які залишили Україну через повномасштабне російське вторгнення, офіційно працевлаштувалися в Польщі, повідомив заступник голови міністерства внутрішніх справ та адміністрації країни Павел Шефернакер.

В ефірі Польського радіо він заявив, що з 1 мільйона 300 тисяч українців, які залишилися у Польщі на більш тривалий термін, 550 тисяч перебувають у працездатному віці, і вже 400 тисяч із цієї групи (75%) працюють і сплачують податки у Польщі.

"Це група людей, які працюють на польську економіку. Я додам, що ці додаткові 400 тисяч людей, які останні місяці працюють у Польщі, це не люди, які відібрали роботу у польського робітника. Вони доповнили наш ринок праці і додатково працюють на наш ВВП і наш економічний розвиток", - наголосив він.

Шефернакер додав, що упродовж півроку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польсько-український кордон перетнули близько 6 мільйонів осіб, включно з прикордонним рухом.

"Із них близько 2,5 мільйона людей тікали від війни на довше, а половина з них залишилася в Польщі", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #польща #працевлаштування #мігранти

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