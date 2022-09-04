Глава Мінфіну Франції закликав ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту

Країни G7 потребують одностайної підтримки з боку ЄС при реалізації ініціативи запровадити "стелю" цін на російську нафту, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

"Лідери G7 погодилися запровадити ліміт цін на нафту, але без підтримки країн-членів ЄС - гранично ясно, що це буде важке завдання, воно займе час", - заявив в суботу Ле Мер в інтерв'ю на форумі "Амброзетті" в Черноббьо (Італія), передає Bloomberg.

"Нам потрібно пояснити всім 27 країнам ЄС, що, якщо ми хочемо бути послідовними в санкційній політиці, ми потребуємо ліміту нафтових цін", - сказав міністр.

За його словами, державам G7 необхідна широка підтримка серед інших країн, щоб ідея зі "стелею" нафтових цін не виглядала як "західна ініціатива проти Росії".

Крім того, він заявив про те, що ЄС треба підготуватися до цілковитої зупинки поставок газу з РФ.

Раніше Ле Мер також виступив на підтримку заклику глави Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн обмежити ціни на російський газ, що поставляється в держави ЄС.

Країни G7 підтвердили в п'ятницю прагнення відмовитися від використання російської нафти на своїх ринках, але не мають наміру створювати перепони купівлі іншими країнами такої нафти за цінами, що не перевищують "стелю".

Пізніше член ЄК з економіки Паоло Джентілоні заявив, що ЄК переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту.