Економіка

12:30 31.08.2022

Корпоративна реформа ОГТСУ передбачає передання компанії Міненерго, створення наглядової ради та правління - Макогон

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Корпоративна реформа ОГТСУ передбачає передання компанії Міненерго, створення наглядової ради та правління - Макогон

Корпоративна реформа ТОВ "Оператор ГТС України", що обговорюється наразі, передбачає передання 100% компанії Міністерству енергетики, створення наглядової ради та правління, повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Це питання опрацьовується в межах робочої групи на майданчику, створеному НКРЕКП. До процесу залучені "МГУ", Міненерго, регулятор, Європейське енергетичне співтовариство та Світовий банк, який надавав раніше свої рекомендації щодо корпреформи в компанії", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, навіть наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України", якій належать 100% ОГТСУ, погоджується, що поточна система управління компанії з "прокладкою" у вигляді "МГУ" є недоцільною.

Макогон підтвердив "певні розбіжності" між частиною наглядової ради "МГУ" та керівництвом "Оператора ГТС України", зазначивши, що "деякі члени НР намагаються втручатися в операційну діяльність компанії та не зовсім розуміють завдання ради".

"Атаки на мене та спроби терміново звільнити мене значно посилилися після мого листа до прем’єр-міністра України з критикою наявної моделі управління і пропозиціями перевести ОГТСУ під управління Міненерго та створити наглядову раду і правління безпосередньо в ОГТСУ, а "МГУ" ліквідувати", - пояснив він.

За його словами, як керівник він виконав 97% встановлених перед нею наглядовою радою цілей на 2021 рік.

"Беззаперечно, наглядова рада має право звільнити керівника компанії, якщо він не працює ефективно та не досягає поставлених цілей. Цілей, які мені встановила наглядова рада у 2021 році, я досягнув на 97%. А на 2022 рік їх мені ще не встановили, хоча вже вересень", - зазначив він.

Як повідомлялося, створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачало, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створила ОГТСУ, якому й було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТСУ було передано у власність "МГУ". Водночас держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

У жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що "МГУ" свою функцію виконало, і його можна розформувати.

У червні 2022 року НР "МГУ" схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому їй зараз належить 100%. 11 серпня 2022 року НР "МДУ" ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТСУ, але публічно не назвала його ім'я.

Крім того, наглядова рада повідомила, що не приймала рішення щодо інших кандидатів на посаду голови газотранспортного оператора. Раніше низка ЗМІ писала, що Міністерство енергетики листом від 12 серпня запропонувало НР "МГУ" розглянути на позачерговому засіданні кандидатуру заступника міністра Миколи Колісника.

Кабінет Міністрів 9 серпня вже відмовляв "МГУ" в узгодженні кандидатури на посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури.

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) при призначенні генерального директора "Оператора ГТС України".

Теги: #газ #огтсу #макогон

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