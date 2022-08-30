Роботу втратили 30% українців – опитування Work.ua

Залишилися без роботи внаслідок війни 30% українців, яких скоротили або звільнили (19%), або закрилася сама компанія (11%), такі результати представленого у вівторок липневого дослідження Work.ua.

Згідно з ним, 33% респондентів відповіли, що компанія спочатку призупинила свою діяльність, проте потім працівники повернулися до роботи, тоді як 27% опитаних зазначили, що війна ніяк не позначилася на їхній зайнятості.

Як повідомили у Work.ua, у 36% українців зарплата відчутно скоротилася після початку війни, у чверті – не змінилася, у 16% скоротилася несуттєво, а збільшилася лише у 3%.

"Майже десята частина компаній прив'язала зарплату до курсу іноземної валюти, решта продовжує платити зарплату в гривні незалежно від коливань курсу. Більшість працівників (65%) не отримують бонусів. У решти працівників найпопулярніший вид бонусу – 20% від зарплат (16% опитаних) ", - повідомили у компанії.

Майже 18% учасників опитування через війну змінили місто чи країну проживання, але 93% працюють в українському бізнесі.

Зазначається, що багато компаній переорієнтуються на західний ринок, тому працівник варто вивчати англійську мову.

Щодо оформлення 71% респондентів зазначили, що мають офіційне працевлаштування, тоді як 22% працюють без оформлення, а 5% оформлені як ФОП.

Близько двох третин респондентів повідомили, що мають 24 і більше календарних днів відпустки на рік, у 12% працівників вона становить 15-24 дні, 5% можуть відпочивати 5-10 днів і 2% опитаних вказували на найкоротшу відпустку — до 5 днів.

Найпопулярніша складова соцпакета, згідно з опитуванням, – оплата лікарняних: 51% респондентів відзначили її наявність, тоді як 15% учасників дослідження взагалі не мають соцпакета. Інші опитані зазначили, що їхній соціальний пакет складається з: медичного страхування – 14%, оплати додаткової освіти – 5%, курсів англійської мови – 3%, оплати/компенсації занять спортом – 3%.

Вищу освіту мають більшість працівників-учасників опитування: 66% закінчували інститути, академії, університети, тоді як 25% мають професійно-технічну освіту, а 9% мають середню освіту. Також спостерігається взаємозв'язок між освітою та розміром зарплати, наприклад, продавці-консультанти з вищою освітою отримують вищу зарплату, ніж ті, хто її не має.

В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 тис. працівників, які працюють на найпоширеніших посадах, уточнили в Work.ua.

Наприкінці липня цього року Нацбанк заявив, що спричинений війною спад економіки зумовив різке зростання рівня безробіття в Україні у другому кварталі 2022 року – до 35% (за методологією МОП), а суттєве зниження економічної активності призвело до скорочення різкого зниження доходів населення країни.

За оцінками НБУ, у 2023 році рівень безробіття в Україні знизиться лише до 27% і лише у 2024-му скорочення буде більшим – до 18,2%.

За оцінкою Нацбанку, номінальні зарплати у країні 2022 року знизяться на 12%, тоді як реальні (з урахуванням інфляції) – на 27%.