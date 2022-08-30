Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації – Шмигаль

Україна розраховує на підтримку старту процедури вступу до ОЕСР під час вересневого засідання Ради Організації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мета України - набуття повноцінного членства як у Європейському Союзі, так і в Організації економічного співробітництва та розвитку. Наголосив на цьому під час публічної дискусії "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного" за участі керівника Офісу президента Андрія Єрмака та генсека ОЕСР Матіаса Корманна", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що влада прагне, щоб відновлення України базувалося на надійних міжнародних стандартах та сприяло глобальному процвітанню.

"Тому Україна вже подала заявку на приєднання до ОЕСР та Робочої групи з питань хабарництва. Розраховуємо на підтримку старту процедури вступу до Організації під час вересневого засідання Ради ОЕСР", - підсумував він.