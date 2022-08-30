Відразу 6 суден з агропродукцією вирушили з українських портів

З морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушили одразу шість суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) із 183 тис. тонн української агропродукції.

Як повідомляється на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці, серед них судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

"Менш ніж місяць роботи ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тонн агропродукції, і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць і загальну пропускну спроможність 5 мільйонів тонн на місяць із трьох портів Великої Одеси", - наведено в повідомленні слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Він також зазначив, що Україна посилює гуманітарну частину ініціативи – на борту балкера KARTERIA 37,5 тис. тонн пшениці для Ємену, який перебуває в стані гуманітарної катастрофи. Там, за даними ООН, 16 мільйонів людей потерпають від голоду.

"Ми розуміємо свою глобальну місію та відповідальність перед країнами, яким потрібне українське продовольство. Караван, який вийшов сьогодні, - черговий крок України назустріч цивілізованому світу", - прокоментував міністр.

За даними Мінінфраструктури, під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило з українських портів. На їхньому борту близько 1,5 млн тонн агропродукції.