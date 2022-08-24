До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшло ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів.

"Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки", - додав він.