Економіка

18:46 24.08.2022

До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

1 хв читати
До держбюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету через механізм Світового банку надійшло $3 млрд грантової допомоги від США.

"Цінний подарунок Україні до Дня Незалежності! Президент США Джо Байден оголосив про виділення майже $3 млрд військової допомоги нашій державі. До пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари. Вагомий внесок у нашу перемогу", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, крім того, сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшло ще $3 млрд безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів.

"Це перший транш із додаткових $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки", - додав він.

 

Теги: #продажа #сша #держбюджет #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 24.08.2022
Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

Новий пакет військової допомоги США включатиме шість систем NASAMS

19:04 24.08.2022
Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

Лише РФ відповідальна за агресію проти України та голод для десятків мільйонів людей у всьому світі - постпред США в ООН

15:11 24.08.2022
Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд – Білий дім

13:21 24.08.2022
США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

США знають, що Україна переможе, і підтримуватимуть її стільки, скільки потрібно, - посол

12:42 24.08.2022
Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США

Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США

09:41 24.08.2022
Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

Шмигаль: Ми пишемо історію, якою захоплюватимуться майбутні покоління

08:39 24.08.2022
РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

РФ використовує ЗАЕС як плацдарм для ведення війни - постпред США в ООН

19:58 23.08.2022
США вирішили надати Україні пакет військової допомоги на $3 млрд

США вирішили надати Україні пакет військової допомоги на $3 млрд

17:19 23.08.2022
Кабмін перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми держбюджету-2022

Кабмін перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми держбюджету-2022

16:50 23.08.2022
Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збитки та шкода навколишньому середовищу від воєнної агресії РФ зросли майже до 400 млрд грн – Мінприроди

Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США

Від початку повномасштабної війни видатки держбюджету становили майже 1 трлн грн, з яких понад 420 млрд грн витрачено на оборону та безпеку - Шмигаль

Прибуток українських банків за 7 міс. скоротився в 10,8 разів- НБУ

НБУ пропонує визнати резидентство РФ ознакою небездоганної ділової репутації

ОСТАННЄ

Італійські газосховища заповнені на 80% - Драгі

Ціна газу у Європі перевищила $3100/тис. куб. м

Україна частково компенсуватиме експортерам відсотки за кредитами

"Метінвест" за півроку війни направив понад 1,9 млрд грн на допомогу армії та мирним жителям - СЕО

Збитки та шкода навколишньому середовищу від воєнної агресії РФ зросли майже до 400 млрд грн – Мінприроди

City One Development почав будувати завод скла у Березані та має намір інвестувати в завод із виробництва склопакетів у Румунії

Шмигаль презентував базову концепцію відновлення Криму після деокупації

Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

City One Development готує новий проєкт житлового комплексу з урахуванням підвищених вимог безпеки

Банк "Авангард" достроково погасив кредити рефінансування НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА