США застерегли турецький бізнес від роботи з російськими фігурантами SDN List - газета

США застерегли турецький бізнес від роботи з російськими компаніями та фізособами, щодо яких запроваджено блокувальні санкції, повідомляє The Wall Street Journal.

Турецькі компанії, які співпрацюють із російськими фігурантами SDN List, ризикують самі потрапити до санкційного списку, йдеться в листі заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо до Американської торгової палати в Туреччині, з яким ознайомилася WSJ. Аналогічний за змістом документ було скеровано до найбільшої турецької бізнес-асоціації TUSIAD.

Зокрема, попереджає Адеємо, під рестрикції можуть потрапити банки, які підтримують кореспондентські відносини з російськими кредитними організаціями з SDN List.

Минулої п'ятниці американський Мінфін випустив повідомлення про розмову Адеємо з турецьким колегою, в якій міститься пряма критика на адресу Анкари, зазначає видання. "Адеємо висловив занепокоєння тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використати Туреччину для обходу санкцій, упроваджених США та ще 30 країнами", - зазначав Мінфін.