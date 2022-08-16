Економіка

17:34 16.08.2022

Мінінфраструктури невдовзі представить проєкт електронної черги на кордоні в рамках митної реформи - прем'єр

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Мінінфраструктури невдовзі представить проєкт електронної черги на кордоні в рамках митної реформи - прем'єр

Митна реформа передбачає приєднання України до конвенції про процедуру спільного транзиту та обмін митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Прем'єр наголосив, що зміни на митниці - один з найбільших запитів населення і бізнесу протягом останніх 30 років.

"Вчора парламент ухвалив законопроєкт про зміни до митного кодексу, які максимально наближають українське митне законодавство до законодавства ЄС, фактично відкриваючи дорогу до підписання митного безвізу. Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу, і це буде надзвичайно важливий проєкт зі знищення схем та корупції на митниці", - заявив Шмигаль.

Глава Кабміну повідомив, що Міністерству інфраструктури та Міністерству закордонних справ доручено активізувати процес переговорів щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні із ЄС.

Крім цього, за словами прем'єра, Мінінфраструктури вже найближчим часом представить проєкт впровадження електронної черги на кордоні.

Також буде створено сучасні майданчики для вантажних авто поблизу пунктів пропуску на кордоні.

Шмигаль також нагадав про запуск розмитнення авто через "Дію", зазначивши, що це суттєво спростить процес, прибере корупційні ризики, а замість чотирьох платежів буде реалізовано один.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/3313

Теги: #митниця #мінінфраструктури #шмигаль

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