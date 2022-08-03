Економіка

17:21 03.08.2022

Українські атомники з осені вивчатимуть у США технологію AP1000® – угода між "Енергоатомом" та Westinghouse

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Українські атомники з осені вивчатимуть у США технологію AP1000® – угода між "Енергоатомом" та Westinghouse

НАЕК "Енергоатом" та американська Westinghouse запускають програму стажування українських атомників у Сполучених Штатах, у її рамках понад 60 фахівців та випускників атомних спеціальностей вивчатимуть технологію AP1000®.

"Компанія Westinghouse Electric та НАЕК "Енергоатом" оголосили сьогодні про співпрацю, завдяки якій понад 60 українських атомників та студентів старших курсів зможуть пройти стажування та отримати можливості для розвитку", – повідомила НАЕК у "телеграм-каналі" у середу.

У повідомлені уточнено, що багаторічна програма з практичного навчання технології встановлення AP1000® розпочнеться восени 2022 року у головному офісі компанії Westinghouse у США. Після завершення курсу навчання новоспечені технічні фахівці з технології AP1000® отримають численні можливості застосувати свої навички інженерної, технічної та технологічної підтримки в проєктах нового будівництва блоків за цією технологією в Україні, зокрема, у нещодавно заснованому інженерно-технічному центрі Westinghouse у Києві, запевнили в "Енергоатомі".

Фахівці також пройдуть підготовку із забезпечення надзвичайно важливої підтримки майбутніх програм виведення з експлуатації енергоблоків українських атомних електростанцій, додали у компанії.

За словами виконавчого директора з персоналу "Енергоатому" Олега Бояринцева, для стажування будуть відібрані найталановитіші та найперспективніші серед молодих фахівців та випускників провідних українських університетів.

"Завдяки навчальній програмі Westinghouse українські фахівці та студенти матимуть унікальний досвід для розвитку в атомній галузі, оскільки ми розпочинаємо реалізацію проектів AP1000® по всій Україні", – зазначив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем, слова якого процитовано у повідомленні.

Він наголосив, що відкриття об'єктів Westinghouse для нинішніх та майбутніх атомників України зміцнює тісне партнерство компанії з "Енергоатомом" та Україною.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Westinghouse та "Енергоатом" розширили угоди на постачання ядерного палива для всіх атомних українських електростанцій та будівництво дев'яти енергоблоків AP1000®.

Теги: #кадри #енергоатом #westinghouse #стажування

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