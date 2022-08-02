Економіка

18:31 02.08.2022

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

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Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм, а ситуація на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції щодня стає дедалі більш загрозливою, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм. Об'єкти та їхні люди також опинилися під загрозою через окупацію Росією Чорнобильської атомної електростанції та зони відчуження і окупацію ЗАЕС", – сказав Гроссі в заяві на Десятій оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, оприлюдненій на сайті агентства.

Він зазначив, що на Запорізькій АЕС ситуація з кожним днем стає дедалі більш загрозливою, вкотре вказавши на порушення всіх семи принципів МАГАТЕ з ядерної безпеки. Це, зокрема, необхідність підтримки фізичної цілісності ядерних установок, можливість персоналу виконувати свої обов'язки та спроможність приймати рішення без надмірного тиску, забезпечення надійного електропостачання від мережі, існування ефективних систем радіаційного моніторингу та надійного зв'язку з регулятором та іншими органами.

"Доки триває ця війна, бездіяльність безсовісна. Якщо станеться аварія на Запорізькій атомній електростанції, ми не звинувачуватимемо стихійне лихо. Нам доведеться відповідати лише перед собою", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас він зазначив, що життєво важлива місія інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, якої він добивається протягом двох місяців, "не стала можливою".

"Нам потрібна підтримка кожного, щоб це відбулося. Ми готові", – запевнив Гроссі.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму твіттері у вівторок, коментуючи виступ Гроссі, зазначив, що система світової безпеки не працює, закликавши створити нову.

"Ця система світової безпеки справді не працює - давайте нову", - написав він.

Як повідомлялося, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня. Під час захоплення вони влаштували пожежу в навчальному корпусі станції, яка виникла внаслідок обстрілів, а за час окупації накопичили велику кількість техніки та боєприпасів. Крім того, ЗАЕС через дії окупантів неодноразово втрачала зв'язок із МАГАТЕ, а її персонал зазнає тиску з їхнього боку. Саму станцію незаконно відвідують представники концерну "Росатом". Гроссі неодноразово заявляв про необхідність візиту на станцію, але українська сторона наполягає, що це може відбутися лише після її деокупації, оскільки в таких умовах не може гарантувати безпеку місії. Крім того, на її думку, це означало б легітимізацію перебування військових РФ на території української станції.

 

Теги: #війна #магате #гроссі

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