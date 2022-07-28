Економіка

18:02 28.07.2022

Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

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Глава "Нафтогазу" розраховує в ідеальному варіанті повернутися у 2023 р. до збільшення видобутку газу

"Укргазвидобування" (УГВ) стабілізувало темпи падіння видобутку природного газу в країні, повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Зараз ми вже починаємо стабілізувати видобуток, у нас знизилися темпи падіння. В ідеальному варіанті ми зможемо стабілізувати видобуток до кінця цього року і вже наступного року збільшувати видобуток", - сказав він у Києві у четвер.

За словами голови "Нафтогазу", очікуване зростання видобутку пов'язане із початком реалізації програми горизонтального буріння.

Як повідомлялося, у травні Вітренко повідомив, що з кінця 2021 року НАК почав нарощувати видобуток газу. Водночас через війну видобуток газу прогнозовано впав.

Згідно з оприлюдненим у середині липня біржовим повідомленням Kondor Finance Plc. - емітента єврооблігацій НАК, з початку повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну та до червня-липня 2022 року "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу на 6%.

За оцінками керівництва "Нафтогазу", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.

УГВ у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% порівняно з 2020 роком – до 13,666 млрд куб. м, товарного газу – на 3,6%, до 12 млрд 932,5 млн куб. м. При цьому видобуток рідких вуглеводнів знизився на 3,7% – до 614,5 тис. тонн.

У тому ж році УГВ пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій із буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Теги: #газ #укргазвидобування #вітренко

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