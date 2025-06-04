Кабмін спрямував $200 млн "Укренерго" на відшкодування витрат на захист електропідстанцій, погодив залучення EUR36,4 млн для "Укргазвидобування"

Кабінет міністрів спрямував $200 млн на відшкодування "Укренерго" витрат на захист електропідстанцій і погодив залучення EUR6,4 млн кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на закупівлю нових мобільних бурових установок для "Укргазвидобування", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні на порядку денному маємо декілька важливих рішень для посилення України. Ухвалюємо рішення для нашої енергетичної стійкості. За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в 200 мільйонів доларів на відшкодування "Укренерго" коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій", - написав Шмигаль в телегра-каналі за підсумками засідання уряду у вівторок.

Також, за словами прем'єра, за підтримки партнерів уряд активізує вітчизняний газовидобуток, зокрема, компанія "Укргазвидобування" отримає EUR36,4 млн кредиту від ЄБРР на закупівлю нових мобільних бурових установок.