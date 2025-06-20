Інтерфакс-Україна
Економіка
17:53 20.06.2025

"Укргазвидобування" починає 3D-сейсміку на заході України з планами почати буріння нових свердловин у 2026-2027 рр. – Корецький

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"Укргазвидобування" починає 3D-сейсміку на заході України з планами почати буріння нових свердловин у 2026-2027 рр. – Корецький

АТ "Укргазвидобування", що входить у Групу "Нафтогаз", планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км у західному регіоні України, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Розпочинаємо новий етап 3D-сейсмічних досліджень на заході України. Плануємо, що цьогоріч "Укргазвидобування" охопить 230 кв. км ", – написав Корецький у Facebook у п’ятницю.

За його словами, тривалий час цей регіон не був у фокусі через виснаженість покладів – у порівнянні зі східною частиною України його вважали менш перспективним. Втім, як зазначив Корецький, сучасна сейсморозвідка відкриває нові можливості: дозволяє точніше виявляти газ там, де це було неможливо раніше.

"Очікуємо, що результати нових досліджень дозволять розпочати буріння нових свердловин вже у 2026-2027 роках", – поділився планами глава "Нафтогазу".

В релізі НАК зазначається, що протягом 2019-2023 років компанія вже опрацювала приблизно 1600 кв. км 3D-сейсміки в західному регіоні, й це дозволило закласти понад 10 нових свердловин. Чотири з них дали початкові дебіти на рівні від 80 до 270 тис. куб. м газу на добу. Там назвали ці показники визначними для регіону, де видобуток газу розпочався ще у 1912 році.

За останні п’ять років "Укргазвидобуванн"я наростило запаси в регіоні на 2,4 млрд куб. м, йдеться в релізі.

Теги: #укргазвидобування

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