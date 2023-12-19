"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію ще дві свердловини сумарним добовим дебітом 200 тис. куб. м

АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві свердловини на одному родовищі сумарним дебітом 200 тис. куб. м за добу, повідомила пресслужба "Нафтогазу України" у вівторок.

За її даними, першу свердловину було пробурено ще у 1975 році, але згодом вона перейшла в бездіяльний фонд через технічні ускладнення. Після проведеного аналізу було ухвалено рішення про буріння бічного стовбура і подальше проведення кількох стадій гідророзриву пласта (ГРП).

"Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткові понад 100 тис. куб. м газу для країни", - зазначив голова УГВ Олег Толмачев.

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис. куб. м газу завдяки вдалому вибору місця буріння та проведенню чотирьох стадій ГРП.

Згідно з повідомленням, на цьому родовищі з 2021 року реалізують план активного буріння. За останні півтора року, попри воєнний стан і пов'язані з ним складнощі, діючий фонд уже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, бурять і випробовують іще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м.

Буріння обох свердловин виконав "Укрбургаз" (філія "Укргазвидобування").

Як повідомлялося, перед "Укргазвидобуванням" у 2023 році поставлено завдання збільшити видобуток природного газу на 1 млрд куб. м - до 13,5 млрд куб. м. У 2022 році компанія видобула 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021 році.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".