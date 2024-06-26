Економіка

20:39 26.06.2024

"Укргазвидобування" за 5 міс. сплатило до бюджету майже 10 млрд грн ренти

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"Укргазвидобування" за 5 міс. сплатило до бюджету майже 10 млрд грн ренти

АТ "Укргазвидобування" спрямувало до зведеного бюджету країни 9,85 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності в січні-травні 2024 року, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, з цієї суми 5%, або 492,7 млн грн, надійде до бюджетів місцевого та обласного рівнів у регіонах, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів.

Зокрема, Харківська область отримає 253,8 млн грн, Полтавська - 197,3 млн грн, Львівська - 20,7 млн грн, Дніпропетровська - 9,8 млн грн, інші регіони - 11,1 млн грн.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" 2022 року виробило 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го. За підсумками 2023 року виробництво товарного газу компанією становило 13,224 млрд куб. м, що на 0,679 млрд куб. м більше, ніж 2022-го.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

 

 

 

Теги: #бюджет #укргазвидобування

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