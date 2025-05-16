Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:51 16.05.2025

На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

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На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії. Він обіймає одразу три керівні посади і в нього не вистачає часу на вирішення міських проблем. Про це йдеться в петиції №13555.

"Вітренко Андрій Олександрович паралельно займає посади і заступника Міністра освіти і науки України, і голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, і голови депутатської фракції "Слуга народу" у Київраді. Йому банально не вистачає часу, аби займатися усіма справами одночасно. У зв’язку із цим пропонуємо Київській міській раді звільнити Андрія Вітренка із посади голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності", - йдеться в петиції.

Автори зазначають, що 14 травня депутатам Київради довелося ініціювати засідання комісії, бо Вітренко не встигав його скликати. Комісія мала розглянути мегаважливі для киян рішення: про 500 млн грн для ЗСУ, доплати по 3000 грн для медсестер, компенсацію постраждалим від російських обстрілів для оренди житла тощо.

15 травня Вітренко не підписав зміни до бюджету Києва, бо не встиг ознайомитись із протоколом комісії.

"Тобто, в силу своєї зайнятості Андрій Вітренко просто не встигає належно організувати роботу постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Валиться у нього і напрям роботи як заступника Міністра освіти і науки України. Зокрема, 3 квітня "Українська правда" опублікувала статтю про плагіат у його дисертації. Отже, Андрію Вітренку потрібно більше часу, аби займатись чимось одним", - наголошують автори петиції.

Раніше повідомлялося, що принаймні у 6 статтях заступника міністра освіти Андрія Вітренка експерти знайшли плагіат зі старих публікацій російських науковців та сфальсифіковані дані. Він просто замінив у чужих працях слово "росія" на "Україна", а подекуди навіть забував це робити.

 

Теги: #вітренко #звільнення #петиція

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