Економіка

11:51 21.07.2022

Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

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Українське зерно експортуватимуть через морпорти "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" - нардеп

План розблокування експорту зерна з українських морпортів, який обговорюють на чотиристоронніх переговорах між Україною, ООН, Туреччиною та РФ, передбачає відкриття поставок для трьох портів - "Одеси", "Південного" та "Чорноморська".

Про це заявив народний депутат та член української делегації на "зернових" переговорах Рустем Умєров, повідомляється на сайті видання "Суспільне" в середу ввечері.

"Експорт відбуватиметься через три порти: "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ", але в майбутньому, сподіваємося, можемо і розширити їх. Усі рекомендації Морських сил, Збройних сил повинні бути дотримані. Є безпечні коридори, маршрути, які ми розробили спільно з військовими, і цими маршрутами будуть проходити всі цивільні судна", - уточнив нардеп.

За його словами, план передбачає, що постачання зерна буде дозволено в усі країни світу.

Він додав, що дотримання правил безпеки контролюватиме моніторингова група під егідою ООН, яка розміщуватиметься в Стамбулі.

"Жодних російських суден у наших акваторіях не повинно бути. Ми не довіряємо їм. Навіть якщо вони підпишуть угоду з ООН. Це країна-агресор, і поки вони не відійдуть до своїх кордонів, їм довіряти не можна. Але стосовно цих коридорів ми розробили механізм, де жодного контролю цих суден у морі не буде. Буде лише моніторингова група працювати зі своїм мандатом, і вони будуть лише перевіряти, щоб у цих суднах не було озброєння", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, на чотиристоронніх переговорах щодо розблокування українських морпортів, які відбулися минулого тижня, учасники домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі і досягли згоди щодо системи спільного контролю зерна в портах.

На зустрічі було узгоджено основні технічні питання, як-от спільний контроль у пунктах призначення та гарантування безпеки судноплавства на перевалочних шляхах.

Теги: #зерно #умеров #порти

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