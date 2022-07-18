Посуха може вразити близько половини території ЄС - Єврокомісія

Аналіз розвитку та впливу тривалої спеки на Євросоюз показує, що 46% території союзу схильні до ризику посухи, а 11% вже переживають дефіцит ґрунтової вологи, повідомила в понеділок Єврокомісія (ЄК).

Такі дані містяться у доповіді Спільного дослідницького центру ЄК "Посуха в Європі: липень 2022 року".

"Кліматичні зміни підвищують ризик серйозних посух та лісових пожеж у світі. Спільний дослідний центр ставить науку і технології на службу спостереження за зміною клімату. Завдяки цій доповіді ми краще розуміємо ситуацію, щоб захистити наші ліси, врожаї та води", - заявила член ЄК, відповідальна за наукові дослідження, Марія Габрієл.

Згідно з доповіддю, нестача вологи і температурне навантаження призводять до зниження врожайності культур порівняно з прогнозами, що робилися раніше, і без того негативними щодо зернових та низки інших культур.

Наслідки посухи, ймовірно, позначаться на сільському господарстві Іспанії, Італії, Португалії, Румунії та Франції. Певною мірою липневі погодні умови завдадуть збитків сільгоспвиробникам Угорщини, Німеччини, Польщі, Словенії та Хорватії.

В Італії режими інтенсивної посухи оголошені в п'яти регіонах, нестача води призвела до обмежень її використання у низці муніципалітетів. Аналогічних заходів щодо економії витрати рідини було вжито у Франції.