Економіка

12:49 15.07.2022

Україна вже зібрала 3,6 млн тонн ранніх зернових - Мінагрополітики

2 хв читати
Україна вже зібрала 3,6 млн тонн ранніх зернових - Мінагрополітики

Українські аграрії на 15 липня зібрали 3,6 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур (+2,5 млн тонн за тиждень 8-15 липня) із загальної площі 1,2 млн га (+783 тис. га), повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в п'ятницю.

Водночас уточнюється, що загалом намолочено 1,8 млн тонн озимого ячменю (+1,08 млн тонн за тиждень) з 589,6 тис. га (+335,3 тис. га); 1,7 млн тонн озимої пшениці (+1,34 млн тонн) з 588,3 тис. га (+440 тис. га) та 77,3 тис. тонн гороху (+52,7 тис. тонн) з 42,1 тис. га (+27 тис. га).

Відповідно, середня врожайність озимого ячменю становила 30,9 ц/га, озимої пшениці – 28,8 ц/га, гороху – 18,4 ц/га.

Крім того, аграрії 15 регіонів розпочали збирати насіння озимого ріпаку, якого зібрано 259,2 тис. тонн (+191,9 тис. тонн за тиждень) із 133,7 тис. га (+90,2 тис. га).

За даними Мінагрополітики, лідерами зі збирання врожаю є сільгоспвиробники Одещини, які зібрали 982,8 тис. тонн ранніх зернових із 404 тис. га, а також Дніпропетровщини – 709,5 тис. тонн із 252 тис. га та Миколаївщини – 679,2 тис. тонн із 247 тис. га.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 106 млн тонн: зернових та зернобобових – 84 млн грн, а олійних – 22,6 млн тонн.

Загалом минулого року зібрано 32,4 млн тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшнику становив 16,3 млн тонн, сої – 3,4 млн тонн, ріпаку – 2,9 млн тонн.

Теги: #зерно #урожай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 15.07.2022
Урожай пшениці у 2022 р. очікується на рівні 18-19 млн тонн – міністр агрополітики

Урожай пшениці у 2022 р. очікується на рівні 18-19 млн тонн – міністр агрополітики

13:11 14.07.2022
Зерно із трьох українських морпортів може експортуватись у супроводі ВМС України в умовах локального припинення вогню – ЗМІ

Зерно із трьох українських морпортів може експортуватись у супроводі ВМС України в умовах локального припинення вогню – ЗМІ

10:26 14.07.2022
На переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна досягнуто домовленостей про розмінування та припинення вогню - ЗМІ

На переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна досягнуто домовленостей про розмінування та припинення вогню - ЗМІ

22:02 13.07.2022
Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

Генсек ООН заявляє про зроблений у Стамбулі критичний крок щодо безпечного морського експорту продовольства з України

21:07 13.07.2022
Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

Учасники переговорів щодо вивезення українського зерна домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі – голова Міноборони Туреччини

15:33 13.07.2022
РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

РФ вивезла з України зернових та рослинних олій на $613 млн – KSE Агроцентр

12:49 13.07.2022
У Київській області розпочато збирання ранніх зернових - ОВА

У Київській області розпочато збирання ранніх зернових - ОВА

11:21 13.07.2022
Кулеба: Переговори щодо експорту зернових у фінальній фазі, зараз усе залежить від Росії

Кулеба: Переговори щодо експорту зернових у фінальній фазі, зараз усе залежить від Росії

06:56 13.07.2022
Уже 16 суден, які здійснять перевезення українського зерна, зайшли до українських портів

Уже 16 суден, які здійснять перевезення українського зерна, зайшли до українських портів

19:15 12.07.2022
Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

Українські й турецькі перемовники проведуть у Стамбулі зустріч щодо навігації в Чорному морі. Після – розширені переговори - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Держава має сприяти українському бізнесу в дерусифікації – бізнес-омбудсмен

Государство должно содействовать украинскому бизнесу в деруссификации – бизнес-омбудсмен

ЄС готує рекомендації країнам союзу щодо заходів на випадок раптового припинення постачання газу з РФ - ЗМІ

ОСТАННЄ

Канада впровадила нові санкції щодо нафтогазового сектора, хімічної та обробної промисловості РФ

Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу Білорусі в нацвалюті

МВФ очікує продовження акуратного обслуговування Україною свого боргу

Відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту" неможливе, незважаючи на "заяви" російських окупантів - Group DF

Ключовим завданням 7-го санкційного пакета проти Росії має бути запровадження т.зв. вторинних санкцій - Шмигаль

"Нафтогаз" попросить дворічне відтермінування платежів у всіх міжнародних кредиторів

Казахстан вживає заходів щодо забезпечення сталого експорту нафти на світові ринки

Нові квартири в Україні подорожчали з початку року на 11%, на вторинному ринку – на 8%

Україна має збільшувати видобуток власного газу - Шмигаль

МВС України: Заарештовано корпоративні права афілійованих з Росією підприємств на 10,5 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА