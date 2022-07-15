Україна вже зібрала 3,6 млн тонн ранніх зернових - Мінагрополітики

Українські аграрії на 15 липня зібрали 3,6 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур (+2,5 млн тонн за тиждень 8-15 липня) із загальної площі 1,2 млн га (+783 тис. га), повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України в п'ятницю.

Водночас уточнюється, що загалом намолочено 1,8 млн тонн озимого ячменю (+1,08 млн тонн за тиждень) з 589,6 тис. га (+335,3 тис. га); 1,7 млн тонн озимої пшениці (+1,34 млн тонн) з 588,3 тис. га (+440 тис. га) та 77,3 тис. тонн гороху (+52,7 тис. тонн) з 42,1 тис. га (+27 тис. га).

Відповідно, середня врожайність озимого ячменю становила 30,9 ц/га, озимої пшениці – 28,8 ц/га, гороху – 18,4 ц/га.

Крім того, аграрії 15 регіонів розпочали збирати насіння озимого ріпаку, якого зібрано 259,2 тис. тонн (+191,9 тис. тонн за тиждень) із 133,7 тис. га (+90,2 тис. га).

За даними Мінагрополітики, лідерами зі збирання врожаю є сільгоспвиробники Одещини, які зібрали 982,8 тис. тонн ранніх зернових із 404 тис. га, а також Дніпропетровщини – 709,5 тис. тонн із 252 тис. га та Миколаївщини – 679,2 тис. тонн із 247 тис. га.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур у 106 млн тонн: зернових та зернобобових – 84 млн грн, а олійних – 22,6 млн тонн.

Загалом минулого року зібрано 32,4 млн тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшнику становив 16,3 млн тонн, сої – 3,4 млн тонн, ріпаку – 2,9 млн тонн.