Транзит санкційних російських вантажів через ЄС заборонений для автотранспорту, дозволений залізницями - Єврокомісія

Єврокомісія пояснила, що за дотримання певних умов не забороняла транзит санкційних російських вантажів залізницею.

"Підтверджуємо, що відповідно до ухвалених ЄС заходів транзит, який здійснюється Росією, санкційних товарів заборонено для автотранспорту. Таких заборон немає для залізничного транспорту, проте країни-члени ЄС повинні мати можливість контролювати цей транзит", - йдеться в оприлюднених у середу поясненнях ЄК.

"Країнам ЄС потрібно перевіряти, щоб обсяги транзиту відповідали середнім показникам, зафіксованим протягом останніх трьох років. Особливо це стосується попиту на основні товари", - наголошується в документі. У ньому зазначається, що ЄС варто стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій.

При цьому в Єврокомісії зазначають, що "транзит товарів і технологій військового або подвійного призначення, що перебувають під санкціями, повністю заборонений - незалежно від способу транспортування".

"Ціль оприлюднення сьогоднішніх пояснень - пояснити, які правила, і нагадати країнам ЄС обов'язок припиняти будь-які спроби обходу рестриктивних заходів Євросоюзу. У зв'язку з цим Єврокомісія наголошує на важливості здійснення моніторингу торгових потоків між Калінінградською областю та іншою територією Росії. Це необхідно, щоб переконатися, товари, що перебувають під санкціями, не потрапляють на митну територію ЄС", - йдеться в документі.

Про те, що Євросоюз та Росія домовилися про транзит вантажів до Калінінградської області і відповідний документ надав Брюссель повідомили у середу росЗМІ з посиланням на високопоставлені російські джерела.

Як повідомлялося, після набрання чинності санкціями Євросоюзу проти Росії Литва 17 червня обмежила транзит сталі, чорних металів та інших санкційних товарів до Калінінградської області РФ, зазначивши, що зробила це на підставі роз'яснень Єврокомісії. З 10 липня через Литву до Калінінграда заборонено перевезення цементу, спирту, виробів із деревини, скла, алюмінію, паперу, гіпсу, суднових деталей та деякої іншої продукції російського виробництва.