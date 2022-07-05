Економіка

08:42 05.07.2022

Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

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Японія заморозила активи 57 фізосіб та шести організацій РФ - Мінфін Японії

Влада Японії внесла до списку санкцій 57 громадян Росії, а також п'ять фізосіб "причетних до дестабілізації східної України".

Згідно з публікацією на сайті японського Мінфіну, санкції будуть застосовані, зокрема, щодо віцепрем'єра Росії Дмитра Григоренка, віолончеліста, народного артиста РФ Сергія Ролдугіна та його дружини, родичів голови ради директорів ПАТ "Северсталь" (MOEX: CHMF) та ПАТ " Силові машини" Олексія Мордашова - Марини, Кирила та Микити Мордашових.

Під санкції також потрапили голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков, гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (MOEX: UNAC) Юрій Слюсар.

Також під санкціями опинилися 45 військовослужбовців РФ.

Крім того, до списку санкцій також внесено т.зв. голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова, голову окупаційної адміністрації Мелітополя Галину Данильченко та ще двох громадян.

Також під санкції підпали шість компаній із Росії - АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також низка інформаційних порталів, включно з SouthFront та Інфорос.

Крім того, Японія вводить заборону на експорт товарів для 65 організацій РФ і 25 компаній Білорусі.

Зокрема Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. В. П. Чкалова (філія компанії "Сухий"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод та Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнААЗ).

Серед білоруських організацій - ВАТ "Агат-систем", ЗАТ "Белтехекспорт", Мінський завод колісних тягачів, ТОВ "Оборонні ініціативи" та Внутрішні війська МВС Білорусі.

 

 

Теги: #японія #росія #санкції #білорусь

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