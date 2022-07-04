Україна розглядає можливість запустити програму видачі посвідки на проживання із працевлаштуванням - проєкт плану відновлення

Україна розглядає можливість запуску видачі посвідки на проживання з працевлаштуванням та перекваліфікацією та покрити нею до 1 млн осіб, зазначено у проєкті плану відновлення України, представленому на конференції у Лугано в понеділок.

Згідно з проєктом плану, ця програма представлена в рамках Національної програми програми покращення бізнес-середовища та передбачає співфінансування роботодавцями.

Загалом ця нацпрограма передбачає залучення інвестицій у розмірі $5 млрд і, крім зазначеної, передбачає також спрощення підключення до електромереж для бізнесу, програму релокації співробітників для компаній та спрощення найму іноземців в Україні та українців за кордоном.

Крім цього, у цій нацпрограмі уряд пропонує трансформувати Службу зайнятості до агентства з фокусом на послуги кар'єрного консультування.