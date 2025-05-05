В Чехії працевлаштовано 160 тис українських біженців – прем'єр

Чехія працевлаштувала 160 тис. українських біженців, повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тис працює на нашому ринку праці", - сказав він на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Празі в понеділок.

За словами Фіала, пропозиції щодо подальшої долі українських біженців "залежатимуть від розвитку актуальної ситуації".

При цьому Фіала нагадав, що діюча програма захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року і потрібно цей термін мати на увазі.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 лютого 2025 року оцінювалась в 6,346 млн, а загалом у світі - у 6,907 млн, що на 43 тис. більше, ніж на 16 січня.

За даними Євростату, Німеччина з відривом, що зростає, залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі - 1 млн 161,45 тис. на кінець 2024 року, або 27,3% від загальної кількості бенефіціарів в ЄС. До трійки лідерів входять також Польща - 991,63 тис., або 23,3%, і Чехія - 388,63 тис., або 9,1%.