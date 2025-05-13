Укроборонпром пропонує українцям, які перебувають закордоном, роботу на Батьківщині

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" розпочало у Польщі програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства Товариства.

Як повідомляє Укроборонпром, вони започаткували програму "Повернення українців", яка "дає вимушеним переселенцям нагоду отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання".

"Ми провели велику підготовчу роботу у Товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – зазначає директор Департаменту з управління персоналом Укроборонпрому Андрій Верещака.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими переселенцями відбуваються у представництві АТ "Українська оборонна промисловість" у Польщі. Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн.