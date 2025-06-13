Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

Понад половини ветеранів й ветеранок стикаються з перешкодами при працевлаштуванні, йдеться в дослідженні Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів.

"Більшість ветеранів й ветеранoк, звільнених зі служби, зіштовхуються з проблемами під час пошуку роботи. За результатами дослідження, проведеного Українським ветеранським фондом Мінветеранів спільно з платформою robota.ua, понад 57% респондентів відзначили наявність бар'єрів у цьому процесі. Дослідження мало на меті з’ясувати, з якими труднощами стикаються Захисники та Захисниці та яку підтримку вони вважають найнеобхіднішою", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, найбільш поширеними бар'єрами ветерани називали: невідповідність заробітної плати потребам (обрали 37,3%); проблеми з фізичним здоровʼям (36,3%); власний психоемоційний стан (25,5%); дискримінація (23,3%).

Зазначається, що ці ж чинники найчастіше ставали причинами звільнення з першої цивільної роботи після повернення зі служби.

Згідно з дослідженням, найбільш поширеними навичками ветеранів і ветеранок, здобутими під час служби, є швидка адаптація (73%), вміння надавати першу медичну допомогу (67,4%), працювати в команді (66,5%), управляти людьми (64,6%).

"Загалом переважають "мʼякі" навички (soft skills), які цінують і роботодавці. Так, за даними опитування серед компаній, у топі найкорисніших для бізнесу: робота в команді (54,2%), адаптивність (49%), критичне мислення та комунікаційні навички. Тобто, ветерани мають те, що шукають компанії, і важливо це використовувати", - додали у відомстві.

Серед іншого зазначається, що до заходів підтримки, яких найбільше потребують ветерани, згідно з даними дослідження, належать перекваліфікація (50%), квотування робочих місць (49,7%), визнання військового досвіду як трудового (47,2%), додаткова освіта, психологічна підтримка, супровід у працевлаштуванні (кожен близько 45%).

"Зазначимо, що опитані роботодавці серед наявних у їхніх компаніях програм для підтримки ветеранів і ветеранок називали перекваліфікацію (32,9%), можливість вільного графіку роботи (22,6%), програми психологічної підтримки (21,9%). Однак непокоїть той факт, що 34,2% роботодавців взагалі не мають таких програм або вважають їх неефективними", - йдеться в повідомленні.

В Мінветеранів додали, що загалом роботодавці позитивно ставляться до ідеї наймати ветеранів: понад 40% надали б перевагу такому кандидату за рівних умов, але в разі нижчої кваліфікації ветерана вибір частіше схиляється до цивільного претендента.

Дослідження охопило понад 300 ветеранів й ветеранок, включало також опитування роботодавців та серію напівструктурованих інтерв’ю з тими захисниками й захисницями, які вже пройшли шлях адаптації. Збір даних тривав протягом березня — травня 2025 року.