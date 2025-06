Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

Кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тис., або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%, повідомила голова Ради ВПО м.Києва Ольга Алтуніна.

"Ще 17% внутрішньо переміщених осіб шукають сьогодні роботу. Але коли ми подивилися статистику Центру зайнятості (ДЦЗ), ми побачили, що за останні 3 роки він допоміг знайти роботу 8400 переселенців. Цифра дуже маленька", - наголосила Алтуніна на форумі Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, що відбувся у вівторок в Києві.

За даними Ради ВПО м.Києва, представленими у презентації, в Києві перебувають 246 тис. внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Проте ДЦЗ за три роки знайшов роботу 61 особі, ще 381 людина отримала мікрогранти.

За словами Алтуніної, 11% ВПО, що знаходяться в Києві, працевлаштовані за попереднім місцем проживання, 10% працюють дистанційно, 3% переїхали разом з роботодавцем.

Вона також зазначила, що 76% сімей мають у своєму складі соціально вразливі групи, 40% родин знаходяться за межею бідності та змушені економити на навіть на харчуванні.

Серед перешкод, на які скаржаться ВПО і які стосуються працевлаштування в Київській громаді, 32% відчули дискримінацію чи упереджене ставлення, нестачу роботи за фахом (наприклад, особи що переїхали з Донецької, Луганської та Харківської області не мають вакансій у Києві, релевантних попереднім за напрямком), зокрема через відсутність документів про освіту та втрату документів внаслідок окупації чи бойових дій, а також стикаються з конкуренцією з місцевими мешканцями.

Алтуніна пропонує розробити окрему програму працевлаштування ВПО або створити окремий розділ в Нацстратегії зайнятості, розвивати публічно-приватне партнерство у сфері працевлаштування, локальні програми зайнятості ВПО, проводити моніторинг ефективності наявних програм та мати зворотній зв’язок. Голова Ради ВПО м.Києва також наголосила на посиленні інформування та правопросвітництві переміщених осіб.

"Є весь спектр інструментів для того, щоб співпрацювати і швидко вирішувати такі проблеми", - резюмувала вона.