Економіка

17:23 04.07.2022

План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - конфіскація коштів агресора - Шмигаль

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План відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливе джерело - конфіскація коштів агресора - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що план відновлення України вже оцінюється у $750 млрд, важливим джерелом є конфіскація коштів агресора.

"Хто має заплатити за план відновлення, який уже зараз оцінюється в $750 млрд. Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", - сказав Шмигаль на Конференції з відновлення України в Лугано в понеділок.

Прем'єр подякував країнам, які вже розпочали процес конфіскації, а також закликав інших партнерів приєднатися до цього процесу.

Крім того, серед джерел відновлення прем'єр назвав міжнародні гранти, пільгові кредити міжнародних фінансових інституцій, інвестиції приватного сектора та позабюджетні внески приватних осіб і корпорацій.

Також Шмигаль наголосив, що одним із джерел відновлення країни стане бюджет України.

Теги: #відновлення #шмигаль #лугано

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