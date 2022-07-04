Домбровскіс: 1 млрд євро першого траншу нового макрофіну для України надійде до літніх канікул

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомляє, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро надійде вже до початку літніх канікул.

Відповідне оголошення він зробив у понеділок у Лугано, виступаючи на міжнародній Конференції високого рівня з відновлення України.

"Ми наразі працюємо, щоб надати подальшу нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це 1 млрд євро після затвердження Європейським парламентом та державами-членами (мається на увазі Рада)", - сказав Домбровскіс.

За його словами, до цієї програми також буде "додано іншу двосторонню та багатосторонню підтримку з боку міжнародних партнерів". Як приклад виконавчий віцепрезидент навів надання Німеччиною гранту у розмірі 1 млрд євро грантів Україні та виділення США 1,3 млрд доларів пакету підтримки.