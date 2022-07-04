У межах платформи відновлення Єврокомісія запропонує Україні програми, що поєднують реформи та інвестиції, - Фон дер Ляєн

Єврокомісія може запропонувати Україні свій великий досвід та чинні програми, які поєднують реформи та інвестиції, в межах платформи відновлення, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"За допомогою платформи з відновлення Європейська комісія може запропонувати свій великий досвід і чинні програми, які поєднують реформи та інвестиції. До того ж ми дуже тісно працювали з Україною довгий час, і ця робота тепер лише посилиться, коли Україна формально стала країною-кандидатом, щоб приєднатися до нашого ЄС", - сказала Фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України-2022 у Лугано у понеділок.

Вона нагадала, що Єврокомісія запропонувала уряду України заснувати платформу відновлення, щоб скласти карту потреб в інвестиціях, координувати дії, спрямовувати ресурси та підтримувати амбітний порядок денний реформ.

"Ця платформа буде місцем формування стратегічних орієнтирів та пріоритетів для нашої спільної роботи, щоб зосередитися на відновленні, яке відповідатиме вимогам завтрашнього дня, просуванні до кліматичної нейтральності, відповідності цифровому десятиліттю, побудові соціальної ринкової економіки, яка враховуватиме інтереси всіх, гарантуванні безпеки та оборони - і все це впроваджено у хороше управління", - розповіла президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що Україна лідируватиме, оскільки дії ЄС рухатимуться прагненнями та бажаннями українського народу.

"Платформа об'єднає країни, інституції, приватний сектор та громадянське суспільство, наших партнерів з усього світу - від Швейцарії до Сполучених Штатів, європейські та міжнародні організації - від Європейського банку реконструкції та розвитку, що вже працює в Україні, до Європейського інвестиційного банку, від МВФ до Світового банку. Також вона передбачатиме бізнес і бізнес-асоціації з усіма їх неймовірними ноу-хау. Нам необхідні ці ноу-хау, ці експертні знання", - зазначила президент Єврокомісії.

За її словами, платформа буде відкрита для всіх, хто дбає про майбутнє України.

Україна має особливу відповідальність і стратегічний інтерес бути на боці України на кожному кроці шляху. Україна хоче бути частиною ЄС і ми хочемо, щоб Україна стала членом ЄС. Україна високо мотивована працювати з нами в цьому напрямі. І ми зробимо все від нас можливе , щоб підтримати ці зусилля", - запевнила Фон Дер Ляєн.