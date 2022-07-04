Ціна перетину для експорту електроенергії до Румунії на 5 липня у шести годинах доби рекордно перевищила 11 тис. грн/МВт-ч

Українські трейдери на добовому аукціоні НЕК "Укренерго" щодо розподілу доступу до перетину для експорту електроенергії до Румунії на 5 липня продемонстрували готовність платити за нього у певний час понад 11 тис.грн/МВт-год, підвищивши таким чином ціну добового перетину до 2,65 мл грн, що на 25% перевищує останній рекорд 17,3 млн грн.

Згідно з результатами аукціону, у шести вечірніх та нічніх годинах доби ціна перетину склала від 11,19 тис. грн/МВт-год до 11,67 тис. грн/МВт-год, що є абсолютним рекордом за результатами 6 аукціонів, проведених НЕК після відкриття з 30 червня 100 МВт експорту до Румунії. До цього найвища ціна перетину складала 9,8 тис. грн/МВт-год.

За найвищою ціною 11,67 тис. грн/МВт-год перетин на 21:00 розділили ДПЕК "Західенерго" для постачання 79 МВт-год, "ЕРУ Трейдінг" та "Ле Трейдінг Україна" – 10 МВт-год та "Нові технології" - 1 МВт-год.

Ще в п'яти годинах доби ціна перетину перевищила 10 тис. грн/МВт-год.

Щодо загальних результатів аукціону, то більше половини добової потужності викупила "ДТЕК "Західенерго" (для експорту загалом 1376 МВт-год із можливих на добу 2400 МВт-год). Таким чином компанія вдвічі перевищила результати попереднього аукціону.

Результати ще 6 компаній, які перемогли в аукціоні, такі: "Ле Трейдінг Україна" має намір експортувати за добу 399 МВт-год, "ЕРУ Трейдінг" - 306 МВт-год, "Нові технології" - 156 МВт-год, "Укр Газ ресурс" - 88 МВт-год, "Некстрейд" - 30 МВт-год, "Енергоатом" - 30 МВт-год (раніше 159 МВт-год та 222 МВт-год).

Укотре безрезультатно брала участь в аукціоні державна "Укргідроенерго".

Також у цьому аукціоні нічого не викупили "Артлекс-Енерджі" та "ДЕ Трейдінг" (в останньому аукціоні було 153 МВт-год).

З урахуванням результату аукціону на 5 липня обсяг коштів, виручених від продажу перетину до Румунії за шість днів, складе 86,15 млн грн.

З Румунії на 5 липня перетин не резервувався.

Перетин до Польщі продовжує викуповувати на добових аукціонах на додаток до викуплених 147 МВт потужності на місячному аукціоні "ДПЕК Західенерго" – на 5 липня по 65 МВт щогодини (1560 МВт-год на добу).

Добовий перетин до Молдови на 5 липня знову розділили "Енергоатом", який викупив по 200 МВт на першу годину доби та по 400 МВт на решту (загалом 9,4 МВт-год на добу) та "Укргідроенерго" – цього разу по 100 МВт щогодини (2400 МВт-год на добу), у попередньому аукціоні було 150 МВт-год усі години доби.

Як повідомлялося, імпорт-експорт е/е до Румунії на 100 МВт стартував із 30 червня. Кількість переможців аукціонів коливається від 5 до 9 учасників.

27 червня ENTSO-E погодило початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Спочатку ресурс буде поставлятися до Румунії, потім буде відкрито напрямки Словаччини та Угорщини, але загалом потужність для експорту становить 100 МВт. За місяць "Укренерго" очікує збільшення експорту.