Економіка

14:48 30.06.2022

Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

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Українська делегація атомників залишила конференцію під егідою МАГАТЕ у Відні під час виступу представника Росії – "Енергоатом"

Українська делегація атомників залишила міжнародну конференцію, організовану МАГАТЕ, у Відні під час виступу представника Росії, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у четвер.

Як поінформували в компанії, з 27 червня у Відні триває Сьома нарада договірних сторін із розгляду виконання зобов'язань щодо Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами, організована МАГАТЕ.

"Держава-терорист широко представлена на цьому заході, і, незважаючи на зауваження з боку української делегації до організаторів, його представники на одному із засідань не лише оголошували свої доповіді, а й головували у низці секцій", - зазначили у НАЕК.

Тому коли свій виступ розпочав спікер із Росії, усі присутні на заході атомники з України на чолі з главою Держінспекції ядерного регулювання України Олегом Коріковим та головним консультантом президента "НАЕК "Енергоатом" Олександром Моциком влаштували демарш та залишили залу засідань, резюмували в "Енергоатомі".

Теги: #магате #енергоатом #делегація

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