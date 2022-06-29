Економіка

21:34 29.06.2022

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5

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Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5

Україна отримала $1,3 млрд допомоги від США у рамках більш ширшого пакета фінансування державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дякую президенту США Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя та фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у рамках пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякую за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та Девіду Малпасу (президент Світового банку – ІФ-У)!", - написав Шмигаль у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #допомога

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