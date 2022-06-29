Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень

Україна та Європейський Союз уклали угоду про вантажоперевезення автомобільним транспортом, повідомляє Міністерство інфраструктури України на своїй фейсбук-сторінці у середу.

Відомство зазначає, що цей документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень до ЄС та дає змогу уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

"Домовитися про укладання цієї угоди нам вдалося в максимально короткі терміни - переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів та пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди", - наводить слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова пресслужба відомства.

Крім того, угода передбачає, що власники прав водія, виданих однією зі сторін (Україною або ЄС), звільняються від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди становить один рік із можливістю пролонгації, а тимчасово набуває чинності відсьогодні. На постійній основі угода почне працювати після завершення всіх ратифікаційних процедур.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення" – наголосив міністр.