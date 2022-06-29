Економіка

16:36 29.06.2022

Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

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Тарифів на пасажирські залізничні перевезення не підвищуватимуть - голова "Укрзалізниці"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін на брифінгу у середу.

"Тарифи на пасажирські перевезення не змінюватимуться. Це принципова позиція влади, і ми цю позицію підтримуємо. Ми вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так їздять в умовах війни, і для них це досить складно. Багато хто змушений користуватися залізницею, оскільки закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні, автобусні перевезення. І я вважаю, що це правильна позиція влади - не піднімати тарифи на пасажирські перевезення", - сказав він.

При цьому Камишін додав, що компанія підняла тарифи більше, ніж зазвичай, на перевезення вантажів зокрема і для того, щоб не допустити зростання пасажирських тарифів.

"Більш того, наші тарифи на вантажоперевезення після зростання залишаються значно нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. Навіть у найближчих, таких як Румунія, Молдова та Польща", - зазначив голова правління.

Як повідомлялося, 28 червня Міністерство інфраструктури України погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70% з 1 липня.

Теги: #тарифи #укрзалізниця #камишін

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