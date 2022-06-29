Економіка

11:41 29.06.2022

УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

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УЗА просить уряд не піднімати залізничних тарифів

Українська зернова асоціація (УЗА) просить уряд України запровадити мораторій на підвищення тарифів на вантажні перевезення під час воєнного стану та три-шість місяців після його завершення, а також скасувати нещодавнє рішення АТ "Укрзалізниця" (УЗ) щодо їх збільшення на 70% із 1 липня.

Зростання тарифів може створити для аграріїв країни додаткові витрати близько $120 млн/рік, зазначено у зверненні асоціації до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на її сайті у вівторок увечері.

УЗА наголосила, що аграрна галузь України зазнала катастрофічних збитків унаслідок військової агресії РФ, і компенсація втрат "Укрзалізниці" через бойові дії та витрати на відновлення інфраструктури не може бути покладена лише на бізнес, який також зазнав суттєвих збитків унаслідок воєнних дій і потребує фінансової підтримки.

"Зростання залізничного тарифу для зернових вантажів матиме катастрофічні наслідки для аграрної галузі, що ще більше погіршить і так украй невтішну ситуацію. За даними УЗА, таке зростання вартості залізничної логістики для зернових вантажів призведе до додаткових витрат аграріїв, що оцінюються у $120 млн/рік", - зазначено у зверненні асоціації.

За її даними, з початком блокади українських морпортів вартість логістики в структурі експорту зросла вп'ятеро-всемеро, до $180 за тонну зерна, через що аграрії вже змушені продавати товар нижче за собівартість. За середніми розрахунками, вартість тонни пшениці в полі вимушено знизилась до $90/тонну за собівартості її виробництва не менше ніж $160/тонну.

З урахуванням цих факторів зростання залізничних тарифів може спричинити не лише зменшення перевезення зерна "Укрзалізницею", а й узагалі призвести до втрати залізниці перевезень зерна.

"За різними оцінками експертів, до кінця 2022 року слід очікувати банкрутства 50% виробників зерна, а до квітня 2023 року ще 40%. Саме тому УЗА також наголошує на важливості державної підтримки аграріїв та частковій компенсації логістичних витрат", - наголошується в повідомленні асоціації.

Як повідомлялося, 28 червня Міністерство інфраструктури України погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" (УЗ) щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

На відміну від кількох попередніх підвищень минулого року, цього разу коефіцієнти підвищено однаково – на 70% – для всіх 20 видів вантажів.

Українська зернова асоціація (УЗА) – об'єднання виробників, переробників та великих експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.

Теги: #уза #тарифи #укрзалізниця

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