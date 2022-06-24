Набуття Україною статусу держави-кандидата ЄС наближає НБУ до членства в європейській спільноті центробанків - глава Нацбанку

Набуття Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі наближає Національний банк до членства в європейській спільноті центробанків, заявив глава НБУ Кирило Шевченко, вітаючи ухвалене вчора Європейською радою рішення щодо України та Молдови.

"Згідно з нашою візією ми бачимо Нацбанк повноправним членом європейської спільноти центробанків. Отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС суттєво наближає нас до реалізації цієї цілі", - наводить слова глави НБУ пресслужба регулятора у четвер.

Він зазначив, що НБУ як Центробанк країни-кандидата на членство в ЄС матиме набагато ширші можливості для реалізації європейського курсу подальшої трансформації та розвитку фінансової системи.

Зазначається, що новий статус країни передбачає виконання Україною взятих зобов'язань для набуття режиму єдиного внутрішнього ринку ЄС, зокрема таких як наближення українського законодавства у сфері фінансових послуг до права Європейського Союзу та продовження лібералізації руху капіталу.

Крім того, центробанк розширюватиме взаємодію з європейськими інституціями, сприятиме надходженню нового пакета макрофінансової допомоги ЄС у розмірі EUR9 млрд, вживатиме заходів для тіснішої інтеграції українського та європейського фінансових ринків та відкриття доступу для їхніх учасників до додаткових інструментів міжнародних платежів.