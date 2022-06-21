Економіка

12:31 21.06.2022

Лише 6% бізнесу адаптувалися до війни Росії проти України - опитування Мінцифри

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Лише 6% бізнесу адаптувалися до війни Росії проти України - опитування Мінцифри

Близько 47% компаній зупинили роботу через війну, і лише 6% адаптувалися до неї, свідчать результати опитування 887 власників та СЕО підприємств, проведеного Міністерством цифрової трансформації.

"Згідно з відповідями, 46,8% опитаних підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24 лютого 2022 року оцінюються у $85 млрд", - зазначило Мінцифри в телеграм-каналі.

Водночас лише 6% респондентів зазначили, що їхній бізнес адаптувався, вдалося перебудувати бізнес-стратегії під воєнні реалії, зазначило міністерство.

Серед проблем, які назвав бізнес як основні, – низька платоспроможність клієнтів, непрогнозованість ситуації та відсутність достатнього капіталу, зазначено в повідомленні.

Водночас багато підприємців і далі підтримують державу: понад 38% респондентів роблять це по змозі, 31,5% - зробили це важливою частиною всього бізнесу, а 6,6% респондентів не мають можливості допомагати, свідчать дані опитування.

 

Теги: #війна #бізнес #мінцифри

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